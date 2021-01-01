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हादसा:सड़क दुर्घटना में घायल अलाउद्दीन की इलाज के दाैरान धनबाद में हुई मौत

बेंगाबाद7 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों ने सेंट्रो कार का पीछा कर किसी तरह रूकवा कर घायल व्यक्ति को बेहोशी हालत में बचाया था

बीते दिनों सड़क दुर्घटना में बेंगाबाद चौक पर खुटरीबाद निवासी अल्लाउद्दीन मियां को एक कार ने घसीटते हुए रातडीह तक ले गया था, जिसका धनबाद में इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बता दें कि बीते शुक्रवार को सेंट्रो कार नंबर जऐच 10 एल-8201 ने बाइक वाले को चपेट में ले लिया और 01 किलोमीटर घसीटते हुए बाइक चालक को बुरी तरह से घायल कर दिया था। हालांकि ग्रामीणों ने सेंट्रो कार का पीछा कर किसी तरह रूकवा कर घायल व्यक्ति को बेहोशी हालत में बचाया था।

ग्रामीणों ने आनन-फानन में घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल गिरिडीह में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया। हालांकि उसकी स्थिति इतनी नाजुक बनी हुई थी कि धनबाद के एक प्राइवेट अशर्फी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वहीं इलाज के दौरान अस्पताल में अहले सुबह रविवार को उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में चीत्कार मच गया।

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