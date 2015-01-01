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कार्रवाई:छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ जावा को किया नष्ट

बेंगाबाद2 घंटे पहले
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  • अवैध महुआ शराब बना कर होटल आदि जगहों में धंधेबाज शराब खपाते हैं

अवैध महुआ शराब बनाने वाले धंधेबाजों के खिलाफ लगातार बेंगाबाद पुलिस छापामारी अभियान चला रही है। शनिवार को भी छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान में थाना प्रभारी दीपक कुमार, एसआई अनिल कुमार, एएसआई केसी सिंह, राजेश कुमार शामिल थे। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही धंधेबाज भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि मोतीलेदा के कई घरों में अवैध महुआ शराब बनाने का काम किया जाता है और यह गोरखधंधा काफी दिनों से फल फूल रहा था। अवैध महुआ शराब बना कर होटल आदि जगहों में धंधेबाज शराब खपाते हैं।

बता दें कि बेंगाबाद, चुंगलो, लक्षमीपुर, महुआर, बिशनपुर, बहादुरपुर आदि गांवों में बीते दिनों छापामारी के दौरान अवैध महुआ शराब जप्त के साथ जावा को नष्ट किया गया था। इस संबंध में थाना प्रभारी दीपक कुमार ने कहा है कि अवैध महुआ शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान जारी रहेगा। इधर लगातार अवैध महुआ शराब की छापामारी होने से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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