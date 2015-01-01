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कार्रवाई:अपहरण मामले में युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

बेंगाबाद2 घंटे पहले
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  • वह घर जाने के लिए बस स्टैंड में गाड़ी का इंतजार कर रही थी

अपहरण करने के प्रयास मामले में एक युवक को बेंगाबाद पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि डुमरी थाना क्षेत्र के खुदीसार निवासी गोपाल साव की पत्नी सोनिया देवी गिरिडीह में डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए पहुंची थी। वह घर जाने के लिए बस स्टैंड में गाड़ी का इंतजार कर रही थी।

इसी समय गांडेय थाना क्षेत्र के कारूडीह निवासी जैनुल अंसारी के पुत्र शब्बीर अंसारी ने झांसा में लेते हुए महिला को घर छोड़ देने की बात कही। महिला उसकी गलत नीयत को समझ गयी और वह मोटरसाइकिल से कूद कर चिल्लाने लगी। इधर इस मामले में बेंगाबाद पुलिस ने छापामारी के दौरान आरोपी को घर से ही गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया।

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