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कैंप ऑफिस जाते वक्त हुआ हादसा:आरके ट्रांसपोर्ट में बोलेरो ने होलपैक को मारी जोरदार टक्कर, 1 की मौत और 4 घायल

भगतडीह39 मिनट पहले
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घटना स्थल पर पहुंचीं रागिनी सिंह. अभिषेक सिंह तथा अन्य
  • मृतक की पत्नी को नियोजन व 15.5 लाख मुआवजे पर बनी सहमति

कुसुंडा क्षेत्र की ऐना परियोजना में चल रहे आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट में गुरुवार को द्वितीय पाली के दौरान दोपहर करीब 2.30 बजे पांच मजदूरों से लदा बोलेरो होलपैक से टकराया गया। टक्कर में बोलेरो में सवार वोल्वो चालक नन्हका दास (40) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सिकंदर दास (29), विक्की रवानी (30), विजय पासवान (32) व अजय यादव ( 33) गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब एक घंटे के मशक्कत के बाद घायलों को बेलोरो से बाहर निकला गया।

घायल चारों कर्मियों का धनसार के राज क्लिनिक में इलाज चल रहा है। घटना के बाद कर्मियों ने मुआवजा और प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग पर परियोजना को ठप कर दिया गया। बाद में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और जमसं नेता अभिषेक सिंह पहुंचे और प्रबंधन के साथ वार्ता की। वार्ता में मृतक की पत्नी को आउटसोर्सिंग में नियोजन व 15.5 लाख मुआवजे पर सहमति बनी। वहीं घायलों का समुचित इलाज के साथ उस अवधि का वेतन मिलता रहेगा।

ऐसी जोरदार थी टक्कर कि बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

परियोजना के व्यू प्वाइंट पर हाजिरी बनाकर सभी कर्मी एक साथ बोलेरो पर सवार होकर परियोजना कैंप कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान बोलेरो के आगे का दाहिनी पहिया ब्लास्ट हो जाने से संतुलन बिगड़ गया और वह 100 टन क्षमता वाले होलपैक से जोरदार ढंग से जा टकराया। टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए।

वहीं ऐना आउटसोर्सिंग परियोजना में भारी वाहनों का पार्किंग का कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण परियोजना जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक सौ टन क्षमता के भारी वाहनों को खड़ा किया जाता है। कर्मियों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना में काम के दौरान कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है।

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