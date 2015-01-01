पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्माण अंतिम चरण में:ओबी से बने 170 फीट ऊंचे पहाड़ पर बन रहा जिले का सबसे ऊंचा मंदिर, विराजेंगी मां काली

भूली4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
300 फीट की ऊंचाई से ली गई मां काली मंदिर की तस्वीर, फोटो: धर्मेंद्र पांडेय।
  • गोंदूडीह खास कुसुंडा कोलियरी के वृंदावन इको पार्क में बन रहा

(प्रदीप प्रसाद) रांची की प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर की तरह धनबाद में पहाड़ पर एक मंदिर बनाया गया है। कुसुंडा एरिया के गोंदूडीह में ओबी (ओवर बर्डेन) से बने 170 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां काली का 35 फीट ऊंचा मंदिर बन कर तैयार है। ओबी पहाड़ पर वृंदावन इको रेस्टोरेशन पार्क है और इसी पार्क में मंदिर है। यह धनबाद का अबतक का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और श्रद्धालु मां के दर्शन कर पाएंगे।

गोन्दूडीह में संचालित एएमआर इंडिया लिमिटेड नामक आउटसोर्सिंग कंपनी ने वर्ष 2018 के जनवरी माह में मंदिर की नींव रखी थी। कंपनी के पदाधिकारियों, मजदूरों व गोन्दूडीह खास कुसुंडा के लोगों ने मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 170 फीट ऊंचे पहाड़ से पूरा शहर दिखता है। लोग ऊंचाई शहर का नजारा देखने के लिए आने लगे हैं।

11.7 हेक्टेयर में फैला है पार्क, 25 हजार पौधे लगाए गए

मंदिर निर्माण से पूर्व बीसीसीएल ने इस पहाड़ पर इको रेस्टोरेशन पार्क बनाया। यह पार्क 11.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पार्क में लगभग 25 हजार फलदार, छायादार व औषधीय पौधे लगाए गए हैं। फूल की खुशबू से पार्क सुगंधित हो रहा है। पार्क में आने वाले लोगों के लिए जगह-जगह बांस व बिचली के शेड तथा बांस की ही कुर्सियां बनाई गई है। मंदिर आने वाले लोग माँ काली के दर्शन के साथ-साथ पार्क की सुंदरता का भी आनंद लेंगे।

जयपुर से आएगी मां काली की 4 फीट ऊंची मूर्ति : मंदिर निर्माण में लगे लोगों की माने तो मंदिर निर्माण, मूर्ति व मंदिर के साज-सज्जा में करीब 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। मंदिर में स्थापना के लिए मां काली की मूर्ति जयपुर से आ रही है, जो ब्लैक मार्बल की है। मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट की होगी। मंदिर के गुंबज में पित्तल का पांच कलश और शीर्ष में एक त्रिशूल लगाया जाएगा।

कल रात होगी मां काली की आराधना

शाम में खुलेंगे पंडालाें के पट, होगा दर्शन

शहर में मां काली की पूजा काे लेकर तैयारियां जाेराें पर हैं। 14 नवंबर, शनिवार की रात में मां काली की आराधना होगी। शनिवार शाम में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए काली पूजा पंडालाें के पट खोल दिए जाएंगे। कोयलांचल में परंपरागत तरीके से काली पूजा का पुराना इतिहास रहा है। पुराना बाजार, हीरापुर हरि मंदिर, ज्ञान मुखर्जी रोड, पार्क मार्केट, दूहाटांड़, न्यू स्टेशन रोड, जेसी मल्लिक रोड सहित अन्य जगहों पर धूमधाम से मां काली की पूजा की जाती है। पुराना बाजार में 249 वर्ष से मां काली की आराधना हो रही है। वहीं, हीरापुर हरि मंदिर में 87 साल व न्यू स्टेशन रोड में 88 वर्षों से काली पूजा होते आ रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें