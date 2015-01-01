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प्राथमिकी दर्ज:12 टन अवैध कोयला जब्त, अज्ञात पर केस

बिंदापाथर2 घंटे पहले
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  • इस संदर्भ में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है

बिंदापाथर थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व थाना क्षेत्र के हुकापाड़ा गांव के समीप स्थित जंगल में डंप किया हुआ करीब बारह टन अवैध कोयला पुलिस ने जब्त किया हैI

इस संदर्भ में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया। छापामारी में बारह टन अवैध कोयला जब्त किया गया है।

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