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घटना:डंपर व ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर चालक गंभीर

बिंदापाथर7 घंटे पहले
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  • घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर बिंदापाथर पुलिस पहुंचकर डंपर व ट्रैक्टर को जब्त कर लिया

बिन्दापाथर थाना क्षेत्र क्षेत्र के गोविंदपुर-साहेबगंज स्टेट हाईवे के बस्ती पालाजोरी गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के समीप डंपर व ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर से ट्रेक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय ग्रामीण व पुलिस के सहयोग से घायल ट्रैक्टर चालक को ईलाज हेतु सदर अस्पताल जामताड़ा में भर्ती कराया गया।

घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर बिंदापाथर पुलिस पहुंचकर डंपर व ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक खाली डंपर जामताड़ा से बगदाहा की ओर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर चापुड़िया की ओर से जामताड़ा की ओर जा रहा था। इसी क्रम में आमने सामने टक्कर हो जाने से ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

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