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वैक्सीनेशन:सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडेय में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन

गांडेय5 घंटे पहले
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  • वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रथम चरण में चिकित्साकर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गयी थी

गांडेय में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की शुरुआत के बाद बुधवार को गांडेय, अहिल्यापुर व ताराटांड़ में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडेय में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रदीप बैठा के नेतृत्व में गांडेय, अहिल्यापुर व ताराटांड़ थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रथम चरण में चिकित्साकर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गयी थी।

दुसरे चरण में बुधवार को सर्वप्रथम गांडेय थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी कार्तिकेय सिंह को कोरोना का टीका दिया गया तत्पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडेय में शाम तक पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी गयी। मौके पर बीपीएम शिव नारायण मंडल,जफर इकबाल, एएनएम सुनीता सोरेन, ज्योत्सना हेम्बरोम, विद्या कुमारी, उर्मिला देवी, शबनम आरा, एमपीडब्ल्यू रमेश मुर्मू, हीरालाल टुडू, गुलाम मुस्तफा, ब्रह्मदेव रजक, जियाउल रहमान समेत कई लोग मौजूद थे।

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