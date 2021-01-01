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मांग:खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की से अपराधियों ने उड़ाए 11000

गांडेय5 घंटे पहले
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  • मोटरसाइकिल खड़ी कर दोनों पति पत्नी कार्यालय गए

गांडेय प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप मोटरसाइकिल खड़ा कर गैस चूल्हा लेने गई सेविका के पति की मोटरसाइकिल का डिक्की खोलकर उचक्कों ने 11000 रुपए समेत डिक्की में रखा पासबुक व अन्य सामान ले उड़े। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बांकीखुर्द निवासी सेविका जुबेदा खातून बुधवार को अपने पति मो ऐनुल हक के साथ मोटरसाइकिल से गांडेय यूनियन बैंक आफ इंडिया आई थी। वहां यूनियन बैंक से 11000 रुपए निकालकर मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे बैग में पासबुक के साथ रुपए रखकर गांडेय प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप मोटरसाइकिल खड़ी कर गैस चूल्हा लाने के लिए कार्यालय गई।

दस मिनट के बाद दोनों पति पत्नी वापस मोटरसाइकिल के समीप पहुंचा तो मोटरसाइकिल की डिक्की खुला पाया तथा डिक्की में रखा 11000 रुपए नगद व बैंक पासबुक समेत डिक्की में रखा बैग गायब मिला। तब उन्होंने घटना की जानकारी लोगों को दी। बांकीखुर्द निवासी जुबेदा खातून के पति मो ऐनुल हक ने बताया कि गांडेय बाजार स्थित यूनियन बैंक से 11000 रुपए निकालकर गांडेय प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय गया था। मोटरसाइकिल खड़ी कर दोनों पति पत्नी कार्यालय गए। दस मिनट के बाद वापस आया तो मोटरसाइकिल की डिक्की खुला पाया तथा डिक्की में 11000 रुपए समेत अन्य कागजात रखा बैग गायब पाया। कहा कि गांडेय थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।

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