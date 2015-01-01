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कार्रवाई:अहिल्यापुर के चामलिटी में जावा महुआ शराब नष्ट

गांडेय4 घंटे पहले
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अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चामलिटी में महुआ शराब के खिलाफ अभियान चलाकर गुरुवार को 200 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया। अभियान में शामिल अहिल्यापुर थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा व एएसआई प्रदीप कुमार ने बताया कि महुआ शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

तथा भारी मात्रा में शराब जप्त तथा नष्ट किया जा रहा है। गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर चामलिटी में छापेमारी कर करीब 200 लीटर जावा महुआ शराब नष्ट किया गया। मौके पर अहिल्यापुर थाने की पुलिस बल उपस्थित थे।

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