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आगजनी:पिपरासिंघा में बिचाली में लगी आग, जलकर नष्ट

गांडेय2 दिन पहले
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  • सूचना पर ग्रामीण ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया

गांडेय प्रखंड के पिपरासिंघा में खुदी मंडल के घर में आग लग गई। जिससे 10 हजार रुपए की बिचाली जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर ग्रामीण ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

लेकिन तबतक आग से करीब दो हजार बिचाली जलकर नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को गांडेय प्रखंड के पिपरासिंघा निवासी खुदी मंडल की बच्ची बिचाली रखे घर में शाम का दीया जलाने गई थी।

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