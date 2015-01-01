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कार्रवाई:मवेशियों से लदा ट्रक पकड़ाया, छानबीन कर रही पुलिस

गांडेय5 घंटे पहले
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बीती रात गांडेय थाना क्षेत्र के धोबिया मोड़ के समीप जानवरों से लदे एक ट्रक को चालक के साथ पकड़ा गया। ट्रक में 25 गाय भैंस व भैंस का बच्चा लदा था।जानवर लदे ट्रक को थाना लाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात्रि बख्तियारपुर हाट से 13 भैंस व एक दुधारू गाय व बछड़े कुल 25 जानवर की खरीदारी कर गिरिडीह जामताड़ा मुख्य सड़क पर ट्रक संख्या बी आर 01 जी बी/4726 से आसनसोल झालो राय व नारायण राय खटाल ले जाया जा रहा था।

इस दौरान बुधवार की रात्रि गांडेय थाना पुलिस के द्वारा गांडेय थाना क्षेत्र के धोबिया मोड़ के समीप ट्रक को पकड़ा तथा उसे थाने ले आयी। गुरुवार शाम को दुधारू पशुओं को पशु चिकित्सक डा मिथुन आनंद के द्वारा जांच किया गया। गांडेय थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बिन जम्मा ने बताया कि जानवरों से लदे ट्रक को चालक समेत पकड़ा गया है। पुलिस जानवर के मालिक तथा कागजात की जांच कर रही है।

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