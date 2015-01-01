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कार्रवाई:महुआ सिंघा से दो साइबर ठग गिरफ्तार, एक फरार

गांडेय3 घंटे पहले
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गांडेय प्रखंड के महुआ सिंघा के समीप साइबर अपराध करते गुरुवार को दो साइबर अपराधियों को गिरफतार किया गया।इस दौरान पुलिस की भनक पर एक साइबर अपराधी भाग खड़ा हुआ।पकडाये अपराधियों के कब्जे से मोबाइल, सीम कार्ड, वोटर कार्ड बरामद किया गया है जिसमें साइबर अपराध के साक्ष्य मिले हैं।

साइबर अपराधियों के विरूद्ध गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 36/2020 दर्ज कर पुलिस दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गुरुवार को गांडेय थाना क्षेत्र के महुआसिंघा के समीप शमशान घाट टांड में पीपल पेड़ के समीप छापेमारी की गयी जहां तीन साइबर अपराधी मोबाइल पर ठगी की बात कर रहे थे, तभी पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया।

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