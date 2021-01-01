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कार्रवाई:लूटकांड के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

गावां5 घंटे पहले
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  • उक्त मामले को ले गावां थाना में कांड संख्या 133/20 के तहत छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी

गावां थाना पुलिस ने बुधवार को लूटकांड के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी गावां थानेदार ध्रुव कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गत 24 नवंबर 2020 को बेन्ड्रो जंगल के पास एक व्यवसाय से जबरन वाहन रोक कर छह लोगों द्वरा लाखों रुपए की मोबाइल व अन्य पार्ट्स को छीन लिया गया था।

उक्त मामले को ले गावां थाना में कांड संख्या 133/20 के तहत छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार कर कुछ दिन पूर्व ही जेल भेज दिया गया था और मोबाइल आदि को भी बरामद कर लिया गया था। इधर, इसमें एक फरार चल रहे आरोपी रोहित कुमार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को एक होटल के समीप गिरफ्तार कर लिया है।

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