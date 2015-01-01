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अवैध शराब:200 किलो जावा महुआ व 50 लीटर शराब जब्त

नवडीहा4 घंटे पहले
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नवडीहा ओपी प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने गुरुवार देर शाम अवैध महुआ शराब के खिलाफ अभियान चला कर 200 किलो जावा महुआ एवं 50 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया। बताया जाता है कि कुरहोबिन्दो निवासी विजेन्द्र पंडित, पिता चिरगी पंडित एवं नवडीहा निवासी रीतलाल पासी, महेश पासी, बिन्दु पासी अवैध महुआ शराब का चुलाई कर बिक्री करते थे। सूचना के आधार पर छापेमारी की गयी। हालांकि शराब कारोबारी पुलिस वाहन को देख कर भागने मेंं सफल रहा।

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