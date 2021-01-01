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बैठक:मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगी 80 हजार रसोईया

बगोदर7 घंटे पहले
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  • प्रतिमाह 21 हजार रुपए देने सहित अन्य मांगें हैं शामिल
  • झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की हुई बैठक

मांगों को लेकर राज्य भर की 80 हजार रसोईया बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगी। यह निर्णय रविवार को झारखण्ड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। महेंद्र सिंह स्मृति भवन सरिया रोड बगोदर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष गीता मंडल ने की, जबकि संचालन नारायण महतो ने किया। राज्य अध्यक्ष गीता मंडल ने कहा कि देश मे सबसे कम मानदेय झारखंड के रसोईया को मिल रहा है। कोरोना काल मे राज्य और केन्द्र सरकार सभी तबके के गरीबो को हर तरह से मदत कर रही है , परंतु राज्य के रसोईयों को एक वर्ष से मानदेय नहीं दिया जा रहा गई है।

सरकार अविलंब राज्य के सभी रसोईयों का मानदेय भुगतान करे। राज्य के सभी रसोईयों का स्थाईकरण करने, प्रतिमाह 21 हजार रुपये महीना लागू करने की मांग की। कहा कि केरल राज्य में 14 हजार रुपए दिया जा रहा है। सभी रसोईयों को 10 लाख का इंशयोरेंस सुविधा देने की मांग पर बल दिया गया। बिहार में रसोईयों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। सभी रसोईयों को बिहार की तरह विभागीय स्तर से पहचान पत्र देने, 10 महीने की बजाय बंगाल की तरह 12 महीने का मानदेय भुगतान करने की मांग पर वक्ताओं ने जोर दिया। कहा कि मांगों को सरकार अविलंब पूरा करे नही तो आगामी फरवरी माह में होने वाले बजट सत्र में विधान सभा का घेराव किया जाएगा। घेराव कार्यक्रम में राज्यभर के 80 हजार रसोइया विधान सभा घेराव में पहुंचेगी। बैठक में मुख्य रूप से सुरेशवरी देवी, प्रीति कुमारी, देवकी देवी, पूनम महतो, भुंडा बास्की, शेखर सिंह, मनोज कुमार, जय देव सिंह उपस्थित थे।

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