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आरोप:गोशाला के नाम पर प्रति ट्रक ₹300 वसूली करने का आरोप

गिरिडीह4 घंटे पहले
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गिरिडीह ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने बालमुकुंद स्पंज आयरन पर गौशाला के नाम पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। डीसी को आवेदन देकर कहा है कि प्रति ट्रक तीन सौ रुपया वसूला जाता है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती है।

ट्रक लोड और अनलोड करने पर कई वर्षों से यह राशि ली जा रही है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने डीसी से मांग किया कि गौशाला के नाम पर इस अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए स्पंज आयरन के मालिक के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। यदि इस अवैध वसूली को नहीं रोका गया तो एसोसिएशन आंदोलन करेगा। आवेदन सौंपने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित गौरव उफ कम्पू यादव, सिद्धार्थ नाथ, महेश कुमार, नरेश कुमार आदि थे।

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