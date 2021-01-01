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इस्तीफा:जिलाध्यक्ष से नाराज भाजपाइयों ने जिला कार्य समिति पद से दिया इस्तीफा

गिरिडीह7 घंटे पहले
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  • कहा है कि हम सभी कार्यकर्ता लगातार वर्षों से निष्ठा पूर्वक पार्टी को भी मजबूत करते आए

भाजपा का अंतरकलह लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं में नाराजगी कम नहीं हो रही है। जिसका असर अब संगठन पर पड़ने लगा है, पार्टी में टूट-फूट और गुटबाजी बढ़ रही है। रविवार को पार्टी के चार प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जिसमें पूर्व पदाधिकारी समेत महिला कार्यकर्ताओं का भी नाम शामिल है। इस्तीफा देने वालों में पूर्व जिला मंत्री सुनीत कुमार सिंह, प्रेमा तिवारी, नीतू शोला और किरण पांडेय का नाम शामिल है। जिला अध्यक्ष को लिखे गए इस्तीफा पत्र में कहा है कि जिला कमेटी की घोषणा में बरती गई अनियमितता एवं भाजपा के निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और जिला अध्यक्ष की कार्य प्रणाली से सभी आहत हैं। लिहाजा आपके साथ कार्य कर पाना बहुत ही कठिन है। ऐसी परिस्थिति में सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है।

कहा है कि हम सभी कार्यकर्ता लगातार वर्षों से निष्ठा पूर्वक पार्टी को भी मजबूत करते आए हैं। भविष्य में भी पार्टी के साधारण सदस्य बनकर पार्टी की सेवा करते रहेंगे । क्योंकि हम सभी को पार्टी और माटी से प्यार है। इस परिस्थिति में हम सभी कार्यकर्ता आपके और आपके क्रियाकलाप से नाराज होकर भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य पद से इस्तीफा दे रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र राय को भी भेजी है।

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