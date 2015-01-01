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परेशानी:चालान बनवाने के लिए छात्राओं को लगाने पड़ रहे कॉलेज का चक्कर

गिरिडीह5 घंटे पहले
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चालान निर्गत नहीं होने पर परेशानी बतातीं छात्राएं।
  • एक दिन में 25 की संख्या में ही निर्गत किया जा रहा चालान

रजिस्ट्रेशन के दौरान चालान की संख्या सीमित करने से श्री आरके महिला कॉलेज की इंटर की छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण छात्राओं को कई दफा कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ रहा है। गुरुवार को कॉलेज पहुंची छात्राओं ने बताया कि वह दो दिन से चालान कटाने के लिए कॉलेज आ रही है। बावजूद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व में ही निर्धारित संख्या का आंकड़ा पार कर चुका है। बताया कि कॉलेज की ओर से एक दिन में मात्र 25 चालान ही निर्गत किया जा रहा है।

कॉलेज की कमजोरी के कारण, बैंक मनमानी कर रहा है। जिसके कारण कॉलेज की छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रबंधन मामले को संज्ञान में लेकर बैंक के खिलाफ कड़ा कदम उठाए।
- रंजीत राय, सिंडिकेट सदस्य, विभावि

बैंक के द्वारा भीड़ बढने की बात कह, संख्या सीमित करने को कहा गया था। जिस कारण यह संख्या सीमित किया गया है।
- डॉ अनुज कुमार, प्राचार्य, श्री आरके महिला कॉलेज, गिरिडीह

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