पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विवाद:अश्लीलता का आरोप लगा किया हंगामा, पुलिस ने कहा- बिना शिकायत कैसे कार्रवाई करें

गिरिडीह3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मोहल्ला का माहौल खराब करने को लेकर आजाद नगर हरिजन टोला के लोगों ने गुुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। मोहल्लावासियों का आरोप था कि एक महिला शराब बेचने के बहाने घर में दूसरे समुदाय के युवकों को बुलाकर गलत काम करती है। आने वाला युवक स्थानीय महिलाओं पर भी फब्तियॉ कसता है और उनपर गलत निगाह रखता है। बुधवार देर रात एक युवक की उक्त युवक पर पड़ी। रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसता देख उसने बाहर से ताला बंद कर दिया। जानकारी होने पर सुबह में लोगों की भीड़ जुट गई औँर जमकर हंगामा किया।

महिला के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है। बगैर शिकायत के कोई कार्रवाई कैसे की जा सकती है।
-मुकेश दयाल सिंह, थाना प्रभारी, पचंबा थाना

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें