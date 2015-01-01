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परीक्षा:जिले में माॅडल प्रवेश परीक्षा का समापन

गिरिडीह2 घंटे पहले
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  • मध्यमा गृह विज्ञान में 328 परीक्षार्थियों में 260 की उपस्थिति और 68 की अनुपस्थिति हुई

जिला समेत विभिन्न प्रखंडों के 11 प्लस टू हाईस्कूलों में बनाए परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11 से मध्याह्न 1 बजे तक कदाचार और निष्पक्ष वातावरण में मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा आयाेजित हुआ। 100 अंकों की अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पूरे जिला से 512 में 394 की उपस्थिति व 118 अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति हुई।

वहीं दूसरी ओर इंटरमीडिएट संपूरक में समाजशास्त्र विषय की प्रथम पाली परीक्षा में 21 परीक्षार्थियों में 16 की उपस्थिति और 5 की अनुपस्थिति हुई। मध्यमा गृह विज्ञान में 328 परीक्षार्थियों में 260 की उपस्थिति और 68 की अनुपस्थिति हुई। वहीं मदरसा बोर्ड फोकानियां विषय की परीक्षा में 831 परीक्षार्थियों में 769 की उपस्थिति और 62 की अनुपस्थिति हुई।

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