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पहले भी मिल चुकी है जिम्मेदारी:डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ काे मिल सकती हैं मेयर की सभी शक्तियां

गिरिडीह3 घंटे पहले
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मेयर सुनील कुमार पासवान की सदस्यता समाप्त होने के बाद डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ को माैका मिलेगा। वे अब निगम में एकक्षत्र राज करेंगे। यानी दुबारा चुनाव होने तक डिप्टी मेयर रह कर मेयर की शक्तियां भी उन्हीं के पास होगी। हालांकि सरकार से पाव वेस्टिंग को लेकर निर्देश आना बाकी है। लेकिन नियमत: अध्यक्ष या मेयर के नहीं रहने पर उपाध्यक्ष या उप मेयर को ही पावर मिलता है।

डिप्टी मेयर भी पावर संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनो एक ही दल के हैं। दोनो ने समन्वय बना कर निगम क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया था। अब परिस्थिति ही ऐसी बन गई तो जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसे संभालना पड़ेगा।

मेयर की सदस्यता जाने के बाद बढ़ गईं सरगर्मियां

गिरिडीह में मेयर की सदस्यता समाप्त हाेने के बाद मेयर पद केलिए वैकेंसी हो गई है। यानी सरकार की इच्छा हुई तो मेयर की खाली कुर्सी दुबारा चुनाव कर भरी जाएगी। जिला निर्वाची पदाधिकारी जल्द चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचना देंगे कि मेयर पद रिक्त हो गया है, इसलिए यहां दुबारा चुनाव कराया जाए। लिहाजा राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लॉबिंग अभी से ही शुरू हो गई है। शहर की नुक्कड़ पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगला मेयर कौन।

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