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बाजार में नहीं दिखा कोरोना का असर:धनतेरस पर बाजार में धनवर्षा 150 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार

गिरिडीह5 घंटे पहले
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कोरोना काल में भी बाजार में जमकर धन वर्षा हुई। खूब खरीदारी हुई। ग्राहकों के उत्साह से बाजार चमक-दमक रहा था। पूरा शहर ग्राहकों से पटा पड़ा था। कोई दुकानदार फुर्सत में नहीं था। चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक अनुमान है कि करीब 150 करोड़ का धनतेरस में कारोबार हुआ। जिसमें सोना-चांदी, हीरा-मोती के आभूषण और सोना-चांदी के सिक्के, कार, बाइक, साइकिल, कांसा-तांबा, स्टील के बर्तन, फर्नीचर, दीया, खिलौना, लाइटिंग के सामान, दीया, खिलाैना, मोबाइल, टैब, कम्प्यूटर, प्रिंटर, टीवी-फ्रीज, घरों में सजावट के सामान, पूजा और किराना सामान भी शामिल है।

कोराेना का असर बाजार पर थोड़ा भी नहीं दिखा। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई कंपनियों ने कई ऑफर रखे थे। जिसमें कार और बाइक भी शामिल है। अन्य कई तरह की दुकानो और मॉल में भी एक फिक्स प्राइस की खरीदारी पर गिफ्ट था। जिसमें कैश से लेकर सामान आदि था। वहीं दुकानो को भी सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी।

सोना-चांदी, बाइक और कार शो रुम से लेकर टीवी, प्लास्टिक, फर्नीचर और बर्तन के दुकानो में भीड़ उमड़ी थी। मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए लोग आभूषण और सिक्के खरीद रहे थे। चांदी के सिक्के 1000-1200 रुपए में बिक रहे थे। बर्तन की खरीदारी जबर्दश्त थी।

सोना-चांदी का सबसे बड़ा कारोबार

जिले भर में सोना-चांदी का सबसे बड़ा कारोबार हुआ है। सोने में पिछली दीवाली के मुकाबले करीब डेढ़ गुना का उछाल है। इसके बावजूद बिक्री में कोई कमी नहीं है। बिक्री पिछले बार इतना ही हुआ है। लेकिन दाम बढ़ने के चालते कारोबार भी करीब डेढ़ गुना हो गया। इस बार 30-35 करोड़ सोना कारोबार का अनुमान है। इसके अलावा चांदी के जेवर, बर्तन और मूर्तियों की भी बिक्री हुइ है।

फर्नीचर बाजार में ग्राहकों को मिले कई ऑफर

फर्नीचर दुकानों में भी खूब भीड़ थी। फर्नीचर में 10-25% तक के ऑफर थे। फर्नीचर का भी तगड़ा कारोबार रहा। कुछ लोगों ने इसकी बुकिंग भी पहले से करा रखी थी। दुकानदारो ने उम्मीद जताई की कारोबार पहले से बेहतर रहेगा।

मोबाइल में करीब 10 करोड़ का कारोबार

धनतेरस पर मोबाइल में करीब 10 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। सेमसंग, ओप्पो, विवो ने ग्राहकों को कई ऑफर दिए थे। मोबाइल कारोबारियों का अनुमान है कि 8-10 करोड़ का कारोबार हुआ है। जिसमें काफी कारोबार ऑनलाइन हुआ है। लोकल पर्चेिजंग पर ऑनलाइन हावी रहा।

शहर में 70-80 चारपहिया वाहनाें की बिक्री

चारपहिया वाहनों की भी जमकर खरीदारी हुई। कारोबारी ने बताया कि करीब 80 गाड़ियों की बिक्री हुई होगी। स्कॉर्पियो की अच्छी बिक्री हुई। ग्राहकों को कई प्रकार की छूट दी जा रही है। सबसे अधिक S 5 स्कॉर्पियो मॉडल पर 56 हजार तक की छूट दी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रिक में 4-5 करोड़ का कारोबार

टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, आयरन, वाॅशिंग मशीन आदि सड़क किनारे सजा दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस पर करीब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में 5 करोड़ के व्यापार अनुमान है। प्रेशर कूकर, इंडक्शन, एलईडी लाइट, टीवी कई अन्य प्रकार की सजावट लाइट इलेक्ट्रॉनिक दुकान में थी। वहीं चाइनिज लाइट की भी अच्छी खासी बिक्री हुई। क्योंकि चाइनिज आइटम सस्ता था।

शहर के बाइक शोरूम ने किया 20 करोड़ का कारोबार

दोपहिया वाहनों के शोरूम में धनतेरस का असल रौनक दिखा। जिले भर के बाइक शो-रुम में कीरब तीन हजार बाइक की बिक्री का अनुमान है। जिसमें सबसे अधिक बाइक हीरो की हुई। शांति कॉमर्सियल के मालिक प्रदीप जैन के मुताबिक सिर्फ हीरो बाइक की बिक्री जिले भर में 1500-2000 होने का अनुमान है।

इसके अलावा अनुमान के तौर पर होंडा की 400-500, टीवीएस की 300-400, बजाज का 400-500, और बुलेट करीब 50-60 बिका होगा। जिसमें से अधिकांश बाइक की बुकिंग पहले ही हो चुकी थी। इस तरह से जिले भर में करीब 3000 हजार बाइक की बिक्री हो जाती है। धनतेरस में में सबसे अधिक खरीदारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही होती है। लगभग 20 करोड़ के कारोबार होने की संभावना है।

धनतेरस में अच्छा कारोबार हुआ : चैंबर ऑफ काॅमर्स

चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और शांति कॉमर्सियल के मालिक प्रदीप जैन के मुताबिक एक से सवा करोड़ का कारोबार धनतेरस में होने की संभावना है। बाजार ठीक है। उनके मुताबिक सिर्फ बाइक करीब तीन हजार के आसपास बिक जाती है। इसके अलावा चार पहिया, टीवी, फ्रीज, आलमीरा, सोना-चांदी, बर्तन और मोबाइल का भी बड़ा कारोबार होता है।

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