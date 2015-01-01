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कार्रवाई:राशि निकासी मामले में राेजगार सेवक बर्खास्त

बगोदर5 घंटे पहले
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प्रखंड के तिरला पंचायत के मेक इंडिया स्कूल गेट से टीपागढ़ा तक मनरेगा के तहत बनने वाले सड़क में बगैर निर्माण किए 40 हजार रुपए अवैध निकासी मामले में तिरला के रोजगार सेवक राजदेव कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। जांचोपरांत प्रशासन के द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। बगोदर बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि मामले में जांचोपरांत कार्रवाई करते हुए रोजगार सेवक को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि जीटी रोड़ के मेक इंडिया स्कूल से लेकर टीपागढ़ा तक मनरेगा एक्ट के तहत मिट्टी-मोरम के तहत सड़क का निर्माण किए जाने की स्वीकृति मिली है। लेकिन निर्माण कार्य किए बिना हीं 40 हजार की अवैध निकासी कर ली गई थी।

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