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सजा:पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने की आशंका पर बेटे ने कर दी थी मां की हत्या, भेजा गया जेल

गिरिडीह5 घंटे पहले
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  • 26 जनवरी को पुलिस ने झाड़ी से बरामद किया था शव, गला दबाकर की थी मां की हत्या

पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने की आशंका पर अपनी औलाद ने ही मां बेरहमी से हत्या की थी। एसडीपीओ अनिल सिंह की अगुवाई में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिसमें आरोपी ने चुड़का टुडू ने हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि उसे आशंका थी कि जो जमीन व पैतृक संपत्ति उसकी मां पार्वती देवी के नाम से है, वह सारा कुछ उसके बड़े भाई सोमाय टुडू के नाम करने की तैयारी की जा रही थी। घरेलु विवाद में इस बात को कई बार उसके माता-पिता भी कह चुके थे। लिहाजा चुड़का ने अपनी मां को ही रास्ते से हटाने की रणनीति बनाई और किसी बहाने उसके गांव से कुछ दूर सुनसान स्थान पर ले गया, जहां गला दबाकर पहले उसकी हत्या की, फिर पत्थर से उसके सर व चेहरे को कुचल डाला।

जब उसकी मौत हो गई तो शव को झाड़ी के किनारे फेंक दिया। मामला गांडेय थाना क्षेत्र चपरा गांव की है। जहां 25 जनवरी को उसकी हत्या की गई थी और 26 जनवरी को पुलिस ने शव को बरामद किया था। घटना की उद्भेदन के बाद बुधवार को गिरिडीह पुलिस लाईन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि स्थानीय थाना के सहयोग पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। जिसमें स्पष्ट हो गया कि पार्वती देवी की हत्या उसके बेटे चुड़का टुडू ने ही की थी। हत्या क्यों की गई और किस तरह किया गया, ये सारा कुछ उसने कबूल किया है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कुछ दिनाें तक पुलिस परेशान जरूर रही, लेकिन पार्वती देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही गहनता से अनुसंधान किया गया। जिसमें पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर दोनों भाईयों के बीच चल रहा विवाद सामने आया। गौरतलब है कि मृतका पार्वती देवी के बड़े बेटे सोमाय टुडु के फर्द बयान कांड संख्या 03/2021 धारा 302/201/34 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया कि कुछ प्रोपर्टी पार्वती देवी के नाम से था, जो उसकी मौत का कारण बना।

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