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हत्या या आत्महत्या:फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, पिता ने कहा- दहेज के लिए मार डाला

गिरिडीह5 घंटे पहले
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विवाहिता की मौत की सूचना मिलने पर रोते-बिलखते परिजन।
  • पिता का आराेप एक लाख नकदी और बाइक की कर रहे थे मांग
  • पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज, पड़ताल शुरू

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह स्थित एक घर में गुरुवार की दोपहर 28 वर्षीय विवाहिता पाकीजा बानो का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका के ससुराल वाले इसे आत्महत्या, तो मायकेवाले दहेज हत्या बता रहे हैं। मायकेवालों का आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये का डिमांड किया गया था, जो नहीं देने के कारण पाकीजा की हत्या कर दी गयी। कमरे में पंखे से झुलता हुआ शव गुरुवार को लगभग 12 बजे देखकर ससुराल वालों ने इसकी सूचना मुफ्फसिल थाना को दिया।

सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में मृतका के पिता रियाज मियां ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 6 वर्ष पूर्व डाडीडीह निवासी मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र इमराइन उर्फ बबलू के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी।

लेकिन दामाद ने उसकी बटी को मायके से 1 लाख रुपये और बाइक मांग रहे थे। मृतक के पिता ने मुफ्फसिल थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराया है। जिसमें मृतका के पति, ससुर, सास, देवर एवं चाचा ससुर को आरोपी बनाया गया है।

बेटी के मौत की सूचना ससुराल वालों ने नहीं दी

इस घटना के संबंध में मृतक के पिता रियाज मियां ने कहा कि उसकी बेटी की मौत हो जाने की खबर ससुराल के किसी परिवार ने नहीं दिया। बल्कि गांव के किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिली तो आनन-फानन में वे बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा की उसकी बेटी की शव बाहर पड़ी है। दामाद और समधी बैठकर आपस में बात चीत कर रहे हैं।

मृतक की माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक की मां सदर अस्पताल पहुंचकर बेटी की शव से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह रेाते-रोत कई बार बेहोश हो गई। मृतक की पिता बेटी की मौत से आहत होकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ते थे। मुफ्फसिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि मृतक के पिता ने थाना में आवेदन देकर ससुराल वालाें पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

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