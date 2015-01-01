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राहत:कोरोना संक्रमितों की रिकवरी में गिरिडीह दूसरे नंबर पर, लातेहार अव्वल

गिरिडीह2 घंटे पहले
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  • जिले में सिर्फ 36 एक्टिव मरीज, सभी होम क्वारेंटाइन में, पीरटांड़ व तिसरी प्रखंड कोरोना मुक्त, सर्वाधिक मरीजों में रांची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर

कोरोना से लड़ाई में गिरिडीह जिला न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि रिकवरी में राज्य में दूसरे स्थान पर आ गया है। यहां तक कि गिरिडीह जिले का दो प्रखण्ड पीरटांड़ और तिसरी पूर्णत: कोरोना मुक्त हो चुका है। राज्य स्तर पर 24 जिलों में संक्रमित कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या में भी गिरिडीह दूसरे पायदान पर है। यहां सिर्फ 36 काेरोना पॉजिटिव मरीज हैं। जबकि पहले पायदान पर लातेहार जिला है, जहां सिर्फ 15 कोरोना संक्रमित हैं। जबकि सर्वाधिक कोरोना मरीज रांची में 1532 है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला (1297) धनबाद जिला में (249) है। शुक्रवार को झारखंड सरकार द्वारा जारी आंकड़ों की सूची के साथ गिरिडीह सिविल सर्जन डॉ. एस सान्याल ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि शनिवार को गिरिडीह जिले में कोरोना के एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इसके अनुसार गिरिडीह जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या मात्र 36 रह गई है।

विदित हो कि गिरिडीह जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3301 तक पहुंची है। जिसमें 3252 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि मरने वालों की संख्या 13 है। सीएस ने बताया कि वर्तमान में गिरिडीह जिले में जो 36 सक्रिय मरीज हैं, ये सभी वो मरीज हैं, जो पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं। जल्द ही इनकी दोबारा जांच होगी। बताया कि शनिवार को गिरिडीह जिले में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। जबकि जिले भर में कुल 753 लोगों की जांच की गई है। जिसमें 136 आरटीपीसीआर और बाकी एंटीजन व ट्रुनेट से जांच किए गए। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में समय लगेगा। मगर बाकी के 617 जो टेस्ट हुए, सभी मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

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