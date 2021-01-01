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विरोध:कृषि कानूनों के खिलाफ काला झंडा फहराया

बगोदर7 घंटे पहले
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  • किसान आंदोलन पर दमन के खिलाफ काला झंडा फहराया और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की

तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने बगोदर के विभिन्न गांवों में रविवार को जनसभा आयोजित की। सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजधानी दिल्ली में दो महीनों से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने की सरकारी साजिशों और आंदोलन को लाठी गोली के बल पर दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी। काला कानून को वापस लेना ही होगा, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा।

भाकपा माले ने बगोदर के लुकुइया, तुकतुको, नावाडीह, पैसरा बाराटोला समेत अन्य गांव में ग्राम सभाएं आयोजित की। देश की रीढ़ खेती-किसानी को कॉर्पोरेट के हाथों जाने से बचाने के लिए आगे आने की जरूरत पर बल दिया गया। किसान आंदोलन पर दमन के खिलाफ विरोध के प्रतीक काला झंडा फहराया गया और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। कार्यक्रम का नेतृत्व माले प्रखंड सचिव पवन महतो, जिप सदस्य पूनम महतो, खूबलाल महतो, तेजनारायण पासवान, उमेश कुमार महतो, भुनेश्वर कुमार महतो, राजकुमार दास, पूरन कुमार महतो, राजू कुमार महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे।

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