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परीक्षा:इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज

गिरिडीह2 घंटे पहले
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  • सफल बालिका अभ्यर्थियों का नामांकन कक्षा छह में होता है

झारखंड अधिविद्य परिषद् की ओर से आयोजित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग प्रवेश परीक्षा (2020-21) कदाचार और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। सफल बालिका अभ्यर्थियों का नामांकन कक्षा छह में होता है।

जिला स्तर पर बनाये गये एकमात्र परीक्षा केंद्र एचई हाईस्कूल गिरिडीह में रविवार को दो पालियों में होने वाली प्रवेश परीक्षा में 13 प्रखंडों वाले गिरिडीह जिला में मात्र 144 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी हुआ है। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 से 12.30 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा मध्याह्न 1.30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगी। प्रथम पाली में गणित विषय से 50 अंक, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।

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