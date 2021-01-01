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कार्रवाई:अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में पुलिस ने जावा महुआ नष्ट किया

झारखण्डधाम5 घंटे पहले
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  • बार-बार पुलिस ने नष्ट भी किया लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा

हीरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत रेम्बा मठ के पीछे अवैध महुआ शराब कारोबारियों के विरुद्ध बुधवार को थाना प्रभारी आरएस पांडेय के नेतृत्व में छापामारी अभियान गुप्त सूचना के आधार पर की गयी। जमीन के नीचे गाड़ा हुआ लगभग सौ किलोग्राम जावा महुआ बरामद हुआ। मठ के पीछे कारोबारियों द्वारा छिपाकर कर महुआ दारू उत्पादित किया जा रहा था। बार-बार पुलिस ने नष्ट भी किया लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा।

कारोबारी इस धंधे से जुड़े रह कर ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। कहा कि अब ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान में शामिल एसआई हसनैन अंसारी, मोनू कुमार राम, आशीष सिंह, ओम प्रकाश सिंह, गौरव आदि शामिल हुए।

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