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जनसुनवाई:प्रदूषण और रोजगार के मुद्दे पर माले करेगी जनसुनवाई

गिरिडीह7 घंटे पहले
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  • इस इलाके के लोगों को अपने छोटे-मोटे सवालों को लेकर भी काफी परेशान होना पड़ रहा है

भाकपा माले ने रविवार काे गादी श्रीरामपुर में एक बैठक कर स्थानीय लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। सनातन साव, सोनू कुमार, सुरेश रवानी और रासदेव यादव की अगुवाई में हुई इस बैठक में स्थानीय लोगों ने राेजगार और प्रदूषण की समस्या काे बताया। समस्या जानने के बाद पार्टी की ओर से घोषणा की गई कि प्रदूषण और स्थानीय लोगों को रोजगार सहित अन्य जन सवालों को लेकर शीघ्र ही एक जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। पार्टी नेता राजेश कुमार यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि इस इलाके के लोग विकास के नाम पर बर्बादी और प्रदूषण झेलने को मजबूर हैं। इस इलाके के लोगों को अपने छोटे-मोटे सवालों को लेकर भी काफी परेशान होना पड़ रहा है।

जनसुनवाई में आने वाले सवालों को लेकर पार्टी क्रमवार तरीके से आंदोलन चलाएगी। कहा कि अजीब विडंबना है कि जिस इलाके में इतनी फैक्ट्रियां संचालित हैं वहां के ही लोग बेरोजगार हैं। जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जुबान इस पर बंद है। इसलिए अब जनता को स्वयं आगे आना होगा। बैठक में राजकुमार राय, सुनील साव, नारायण सिंह, यमुना साव, राजेंद्र रवानी, कंचन कोल, शौकत अली, शेख बारीक, प्रदीप राय, रासदेव, सुरेश, बुधन आदि मौजूद थे।

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