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केस दर्ज:नाबालिग लड़की ने खाई कीटनाशक दवा, भर्ती

नवडीहा4 घंटे पहले
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नवडीहा ओपी क्षेत्र के कुरहोबिन्दो गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने गुरुवार को कीटनाशक दवा खा ली। जिससे लड़की की स्थिति गंभीर हाे गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मेंं किसी बात को लेकर घर में रखा चावल व गेहूं में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर ली। हालांकि परिजन ने इस मामले में कुछ भी बताने से इंकार किया है। आनन-फानन में परिजनों ने उसे बेंगाबाद के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है। जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

देवरी: दो चारपहिया वाहनों की भिड़ंत, कोई हताहत नहीं

गुरुवार सुबह को जमुआ-चतरो मुख्य मार्ग के देवरी थाना क्षेत्र के देवपहाडी गांव के दो चार पहिया वाहन के आमने सामने टक्कर हो जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नही हुई। टक्कर इतनी जबरजस्त थी कि एक वाहन के आगे भाग का धज्जियां निकल गया। घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि गुरुवार सुबह को बंगाल से आ रहे चार पहिया सिविप्ट वाहन के चालक ने अपने वाहन से संतुलन खो दिया और सामने आ रहे क्रेटा से टकरा गई। हालांकि कोई

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