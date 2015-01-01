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एजुकेशन:मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा कल, जिलेभर में 11 परीक्षा केंद्र बने

गिरिडीह3 घंटे पहले
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  • कुल 512 अभ्यर्थी दो घंटे की प्रवेश परीक्षा में लेंगे भाग

झारखंड परियोजना परिषद् के पहल से संचालित अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूलों की कक्षा छह में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा शनिवार (07 नवम्बर, 20) प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11 से मध्याह्न 01 बजे तक जिला के 13 में से 11 प्रखंडों में बनाये गये प्लस टू हाईस्कूलों में आयोजित होनी है। बता दें कि केवल जमुआ एवं सरिया प्रखंड को छोड़ कर सभी प्रखंडों में परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। कोविड-19 के अनुपालन को लेकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइज की व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर होगी।

परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर संबंधित केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है। पूरे जिला से मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2020 के लिए 512 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत् किया जा चुका है। संबंधित प्रखंडों के बीईईओ को डीईओ कार्यालय से प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। सौ अंकों की प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी, गणित विषय से 30-30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जबकि सामाजिक विज्ञान विषय से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।

सभी प्रश्नों का उत्तर ओएमआर-शीट पर देने होंगे। बता दें कि सदर प्रखंड गिरिडीह के अभ्यर्थियों के लिए पचम्बा हाईस्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहीं धनवार, गावां, तिसरी, देवरी, बिरनी, बगोदर, डुमरी, पीरटांड़, गांडेय, बेंगाबाद में प्लस टू हाईस्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

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