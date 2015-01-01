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शिकायत:पीडीएस दुकान आवंटन में गड़बड़ी से आक्राेश, डीसी से की शिकायत

नवडीहा2 घंटे पहले
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  • कहा... फर्जी दस्तावेज से आवंटित हुई दुकान, जांच के लिए डीसी, डीएसओ, बीडीओ व एमओ से लिखित शिकायत की गई

कथित रुपए के लोभ में फर्जी महिला समूह को एमओ और डीएसओ द्वारा पीडीएस दुकान आवंटित करने मामले में जमुआ प्रखंड के ग्राम हारोडीह, पंचायत सियाटांड़ में मां भगवती आजीविका सखी मंडल ने डीसी को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, जमुआ विधायक केदार हजरा को प्रतिवेदन देकर जांंच कराने की मांग की है। समूह अध्यक्ष यशोदा वर्मा, सचिव गोरी देवी व कोषाध्यक्ष मंजू वर्मा ने डीसी को दिये आवेदन में जेएसएलपीएस द्वारा फरवरी 2017 में जमुआ प्रखंड के ग्राम हारोडीह, पंचायत सियाटांड़ में मां भगवती आजीविका सखी मंडल का गठन किया गया था।

समूह का सभी रजिस्टर अध्यक्ष स्वयं रखती थी। इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने मई 2020 में फर्जी तरीके से सचिव पद से गोरी देवी को हटा कर नव विवाहिता पुत्रवधू सोनाली वर्मा को बना दिया। जिसकी शादी इसी वर्ष मार्च 2020 में हुई है। पुत्रवधू के भाई सुनील वर्मा जो प्रखंड के कोदम्बरी निवासी है और खोरीमहुआ अनुमंडल में अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। उनके सहयोग से कोषाध्यक्ष मंजू वर्मा व पुत्रवधू सोनाली वर्मा का फर्जी आवासीय, जन्म व आचरण प्रमाण पत्र बना कर पीडीएस दुकान करवा लिया गया। इसकी सूचना समूह के किसी भी सदस्यों को नहीं थी। सूचना मिलते ही समूह के 13 में से 11 सदस्यों ने 22 सितम्बर, 2020 को एमओ, बीडीओ को आवेदन देकर उस पर फर्जीवाड़े की जांच की मांग की गई थी।

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