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परेशानी:बैंक का नाम घोड़थम्बा की जगह गोरथंबा लिखा होने से बढ़ी परेशानी

गिरिडीह7 घंटे पहले
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  • माामला राजधनवार प्रखंड अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया घोड़थम्बा शाखा का, चेकबुक या ड्राफ्ट में ग्राहक

राजधनवार प्रखंड अंतर्गत घोड़थम्बा ओपी स्थित बैंक ऑफ इंडिया घोड़थम्बा शाखा कई वर्षों से संचालित है। बीते कुछ महीनों से वजह चाहे जो भी हो उक्त शाखा के ऊपर होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया गोरथम्बा शाखा लिख दिया गया है जबकि घोड़धम्बा होना चाहिए। इस वजह से आए दिन बैंक ग्राहकों में संशय की स्थिति बनी रहती है कि आखिरकार बैंक का शुद्ध नाम क्या है घोड़थम्बा या गोरथंबा? होर्डिंग में लिखे अशुद्ध पता को ही संबंधित बैंक के चेक, ड्रॉफ्ट में उल्लेख कर देते हैं।

बाद में उसे सुधरवाने के लिए अधिक समय लग जाता है या फिर दूसरा चेक देना पड़ता है, जिसके ग्राहकों को परेशानी होती है। बैंक में राशि जमा करने आने वाले ग्राहक जमा या निकासी पर्ची में होर्डिंग में लिखे अशुद्ध बैंक पता को ही लिख देते हैं। बैंक ग्राहकों की राशि में गड़बड़ी होने की गुंजाइश रहती है। दूसरी परेशानी की वजह बैंक ऑफ इंडिया घोड़थम्बा शाखा में यह है कि यहां से बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व में स्थापित एटीएम को किसी कारण से हटा लिया गया है। इस कारण बैंक ऑफ इंडिया शाखा में क्षमता से अधिक ग्राहकों की भीड़ आए दिन हो जाती है।

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