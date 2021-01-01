पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शुभारंभ:ओपन कास्ट परियोजना में रोड सेल को मंजूरी

बनियाडीह5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • विधायक सुदीव्य सोनू ने नारियल फोड़ व ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रोड सेल का किया शुभारंभ

गिरिडीह सीसीएल कोलियरी के ओपनकास्ट परियोजना में बुधवार से रोड सेल को सीसीएल प्रबंधन द्वारा चालू किया गया। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने नारियल फोड़कर ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि सीसीएल कोलियरी के दोनों परियोजना में सीटीओ की अवधि समाप्त होने के कारण कोयला उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गई थी। जिसके बाद ओपन कास्ट परियोजना का सीटीओ निर्गत होने में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अहम योगदान दिया एवं परियोजना का सीटीओ झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि कबरीबाद परियोजना का भी प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र जो विगत 2 वर्षों से लंबित पड़ी है उसे भी जल्द से जल्द निर्गत करने की कवायद प्रबंधन व हमारे द्वारा जारी है। कहा कि गिरिडीह कोलियरी हमलोगों के लिए एक वरदान है जिसके छत्रछाया में हजारों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोलियरी को चलाने में प्रबंधन अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही है उम्मीद करता हूं कि ट्रक एसोसिएशन के लोग भी इस कोलियरी को चलाने में अपना योगदान देंगे।

इधर परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि गिरिडीह कोलियरी की स्थिति तभी सुधर सकती है जब कोलियरी को सभी के सहयोग से चलाया जा सके। कहा कि विगत वर्षों में कोलियरी का उत्पाद लगभग एक लाख 28 हजार टन की थी। लगभग 50 हजार टन प्रबंधन द्वारा सेल ऑर्डर में लगाया गए थे जिसमें ट्रकों द्वारा मात्र 18 हजार टन कोयले का ही उठाव किया गया, जो कहीं न कहीं ट्रक मालिक व प्रबंधन का भी नुकसान है जिसमें सुधार की आवश्यकता है कहा की प्रबंधन 100% सेल ऑर्डर देने को तैयार है ताकि स्थानीय लोग ट्रक मालिक व जुड़े सभी लोगों को फायदा हो साथ ही कोलियरी की स्थिति में भी सुधार आए। मौके पर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साव, सचिव तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी, दिलीप मंडल, सीताराम हंसदा, चुड़का हादसा, अविनाश मंडल, ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser