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कामयाबी:नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला सुल्तान गिरफ्तार

गिरिडीह7 घंटे पहले
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  • पचंबा में खोल रखा था कार्यालय, हजारीबाग से किया गया गिरफ्तार

बेंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलाेनारी निवासी सुल्तान अंसारी ने झारखंड और बिहार में महिलाओं को शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर 600 से अधिक महिलाओं से अग्रिम 5 हजार रुपए लेकर फरार होने की सूचना है। पचंबा थाना अंतर्गत भंडारी निवासी अक्षय दास की पत्नी सरस्वती देवी ने थाना में आवेदन देकर नोवेल चैरिटेबल के अध्यक्ष सुल्तान अंसारी पर नौकरी देने के नाम पर 05 हजार अग्रिम ठगी करने का आरोप लगाते प्राथमिकी दर्ज करायी थी। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कांड संख्या 97/20 दर्ज करते हुए आराेपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी थी। लेकिन सुल्तान गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था।

रविवार को हजारीबाग से सुल्तान को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया। बताया जाता है कि सुल्तान नोवेल चैरिटेबल का अध्यक्ष है जिसका पचंबा थाना के समक्ष कार्यालय भी है। उन्होंने झारखंड और बिहार की महिलाओं को चैरिटेबल में 7 हजार प्रति महीने पर शिक्षक की नौकरी दिये जाने की बात कही थी। इसके लिए सबाें को 05 हजार रजिस्ट्रेशन शुल्क अग्रिम देने की बात कही थी। झारखंड-बिहार की 6 साै से अधिक महिलाएं उसके झांसा में आकर रजिस्ट्रेशन शुल्क सुल्तान को जमा कर दी। सुल्तान ने लगभग 21 महिलाओं को बच्चों को घर-घर जाकर पढ़ाने के लिए स्कूटी खरीद कर दे दिया।

महिलाएं संबंधित क्षेत्र के बच्चों को घर-घर जाकर पढ़ाना भी शुरू कर दी। दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महिलाओं को चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वेतन नहीं दिया गया तो वे कार्यालय जाकर हंगामा करने लगीं। महिलाओं को हंगामा करते देख कर चैरिटेबल के अध्यक्ष ने कार्यालय बंद कर फरार हो गया। सुल्तान ने जिन 21 महिलाओं को स्कूटी दिया उसकी किस्त जमा नहीं होने पर बैंक ने किस्त राशि जमा करने के लिए महिलाओं को नोटिस जारी कर दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि सुल्तान अंतरराज्यीय ठगी करने वाला सरगना है। उसके ऊपर झारखंड और बिहार के कई थानों में ठगी करने का मुकदमा दर्ज है। उसकी जांच कर रहे हैं। बताया कि आरोपी को फिलहाल जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

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