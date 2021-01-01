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छापामारी:विभिन्न कांडाें में शामिल तीन आराेपियाें काे किया गिरफ्तार

गिरिडीह5 घंटे पहले
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  • कांड दर्ज तिथि से आराेपी ढालाे मंडल फरार चल रहा था

जिला में अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एसपी के आदेश पर सभी थाना द्वारा बुधवार काे समकालीन अभियान चलाया गया। मुफ्फसिल थाना पुलिस ने पाठकहीर निवासी लटलु मरीक के घर छापा मार कर 40 लीटर अवैध महुवा दारू जब्त करते 50 किलाे से अधिक जावा भी नष्ट किया। वहीं लटलु मरीक काे गिरफ्तार कर लिया गया।

मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 35/21 दर्ज की गई। वहीं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दूधपनियां निवासी शिवचरण हेंब्रम के घर पर पुलिस ने छापा मार कर 20 लीटर अवैध महुआ दारू जब्त किया। पुलिस ने गिरफ्तार दाेनाें आराेपियाें काे जेल भेज दिया। सीसीएल क्षेत्र बनियाडीह से अवैध रूप से काेयला चाेरी करने के मामले काे लेकर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गपैय निवासी ढालाे मंडल पर मामला दर्ज किया गया। कांड दर्ज तिथि से आराेपी ढालाे मंडल फरार चल रहा था। अभियान के दाैरान कबरीबाद माइंस के पास चाेरी की माेटरसाइकिल भी जब्त की।

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