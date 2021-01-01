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प्राथमिकी दर्ज:ट्रक के खलासी ने की थी ड्राइवर की हत्या, लूट लिए थे रुपए व मोबाइल

गिरिडीह5 घंटे पहले
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  • बंगाल से आ रहा था ट्रक, बगोदर के मुर्गियाटोंगरी में दिया घटना को अंजाम
  • एक माह बाद ही मामले का उद्भेदन करने में सफल रही बगोदर पुलिस, दी जानकारी

अपने ही ट्रक के खलासी ने चालक की हत्या की थी और चालक के पास मौजूद रुपया व मोबाईल ले भागा था। घटना के एक माह बाद बगोदर पुलिस मामले का उद्भेदन करने में सफल रही। साथ ही हत्याकांड में शामिल खलासी गौरव पासवान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे का राॅड को भी बरामद कर लिया गया है। हत्या की घटना को अंजाम देकर खलासी अपना पैतृक गांव बिहार के वजीरगंज भाग गया था, जहां से उसे दबोचा गया। बताते चलें कि ट्रक संख्या एन एल01के 1455 के चालक आसनसोल निवासी प्रदीप कुमार ठाकुर का अर्धनग्न शव उसके ट्रक की केबिन से 11 जनवरी को बरामद की गई थी। घटना के बाबत बगोदर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कांड संख्या 12/2021 धारा 302/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने गिरफ्तार खलासी गौरव पासवान के पास से मृतक प्रदीप कुमार ठाकुर का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि कागजात भी बरामद किया है। इस बाबत बुधवार को सदर एसडीपीओ अनिल सिंह व बगोदर थाना प्रभारी नवीन सिंह की ओर से पुलिस लाईन में आयोजित प्रेसवार्ता में पूरे मामले का उद्भेदन किया गया। बताया कि प्रदीप की हत्या कर आरोपी गौरव पासवान अपना घर बिहार के गया जिला स्थित वजीरगंज फरार हो गया था। गुप्त सूचना पर बगोदर थाना की पुलिस ने वजीरगंज पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लाया। उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। कहा कि मृतक प्रदीप कुमार ठाकुर पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित छातापत्थर इलाके के ग्लास फैक्ट्री के समीप का रहने वाला था। दोनों एक ही ट्रक में ड्राईवर व खलासी था। जिसमें कुछ पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। जिसके कारण गौरव ने चालक प्रदीप कुमार की हत्या कर दी।

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