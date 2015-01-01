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विरोध:मरीज को शिफ्ट कराने की बात पर चैताडीह में हंगामा

गिरिडीह3 घंटे पहले
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पांच दिन पूर्व चैताडीह सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर गुरुवार को चैताडीह अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लाॅक के जिला महासचिव देवेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक गर्भवती महिला को सहिया के द्वारा डरा धमकाकर निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। कहा कि अस्पताल में सूई लगाने से लेकर पानी चढ़ाने तक के लिए पैसे की वसूली हो रही है।

मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पहाड़ीडीह निवासी साजदा खातून की गर्भवती पुत्री चैताडीह में भर्ती हुई थी। जिसे सहिया बानो देवी ने डरा बहकाकर नजदिक स्थित न्यू लाईफ अस्पताल में भर्ती करा दिया। जहां नॉर्मल डिलेवरी के एवज में उससे 12 हजार रुपया की मांग की जा रही है। बाद में उनलोगों ने हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ वार्ता कर 5 हजार में समझौता हुआ।

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