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सहयोग:इलाज कराने मुंबई गया वृद्ध भटका, वायरल वीडियो के बाद समर्पण ने घर पहुंचाया

झारखंडधाम7 घंटे पहले
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  • बेटी और दामाद के साथ मुंबई गए थे नोखलाल साव, सूचना पर संस्था ने कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन से वृद्ध को उतारा और डंगारडीह स्थित उनकी बेटी के पास पहुंचाया

मुंबई दादर में परिजनों से भटके वृद्ध को मीडिया कर्मियों व संस्था कर्मियों के सहयोग से रविवार को घर तक पहुंचाया गया। 90 वर्षीय वृद्ध नोखलाल साव जमुआ प्रखंड अंतर्गत करिहारी पंचायत के डंगारडीह गांव का रहने वाला है। अपने बेटी बेबी देवी व दामाद राजू साव के साथ इलाज के लिए वह मुंबई गया था। जहां दादर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के पास वह भटक गया। घंटों तक भटकते वृद्ध पर स्थानीय मीडियाकर्मी शिखा शर्मा व अभिनेता नीरज सिंह राजपूत की नजर पड़ी। जहां वृद्ध नोखलाल साव से उन लोगों ने पूछा तो वह रो पड़ा और अपनी आपबीती सुनाई। फिर मीडिया कर्मियों ने वृद्ध को भाेजन कराया और एक दिन के लिए आश्रय दिया। इसके बाद उनसे पता पूछा और ट्रेन में टिकट बुक कराकर उन्हें घर भेजा।

ट्रेन में सवार करने से पहले मीडिया कर्मियों ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बिहार-झारखंड के कोने-कोने तक पहुंचा। साथ यह सामाजिक संस्थाओं से ये भी अपील की गई कि वृद्ध नोखलाल साव का टिकट कोडरमा स्टेशन तक के लिए ही बुक है, इसलिए कोई सामाजिक संस्था आगे आकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाएं। वीडियो से जानकारी मिलने के बाद स्थानीय समर्पण संस्था के सचिव इंद्रमणि साहू कोडरमा स्टेशन पहुंचे और वहां से वृद्ध को अपने साथ लेकर उनके डंगारडीह स्थित घर तक पहुंचाया। जहां स्थानीय मुखिया संजय यादव एवं उनकी पत्नी रुकमणी देवी ने उनके परिजनों के समक्ष समर्पण संस्था की टीम ने नोखलाल साव को उनके पुत्र अमीन साव, संदीप साव, कुलदीप साव आदि लोगो को सुपुर्द कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में कुछ और ही आशंका व्यक्त की गई थी। आशंका व्यक्त किए जाने का मुख्य कारण रहा कि जिस बेटी दामाद के बीच वृद्ध गायब हुआ था, उसने किसी थाने में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई।

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