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कार्रवाई:आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

गिरिडीह3 घंटे पहले
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सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने सोशल साइट पर पोस्ट कर धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने से संबंधित कमेंट किया था। जिसके बाद लोगों ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर युवक के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप कुमार साव को गिरफ्तार कर लिया है।

एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि कभी भी किसी धर्म, जाती संप्रदाय के विरुद्ध टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत होती है। उन्होंने कहा कि समाजिक सद्भाव को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।

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