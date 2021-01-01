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निर्देश:60 निजी और 15 सरकारी विद्यालय ई-विद्या वाहिनी में अपलोड करने में विफल

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • एक बच्चा दो विद्यालयों में नामांकन ना करा सके इसको भी ट्रेक किया जाएगा

स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ई-विद्या वाहिनी में छात्रवार आंकड़ा संग्रहण किया जाएगा। आंकड़ा संग्रहण के उपरांत प्रत्येक बच्चों को एक आईडी दिया जाएगा। इस आईडी के तहत कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई कर रहे बच्चे को ट्रैक किया जाएगा। बच्चों के ट्रैकिंग करने के साथ-साथ इसी आईडी को आधार मानकर स्टीफन समेत तमाम योजना छात्रों को दिया जाना है। साथ ही साथ एक बच्चा दो विद्यालयों में नामांकन ना करा सके इसको भी ट्रेक किया जाएगा।

जिले के 60 निजी विद्यालय और 15 सरकारी विद्यालय बार-बार वरीय पदाधिकारियों से निर्देश मिलने के बावजूद इस साल के समाप्ति पर भी आंकड़ा संग्रह कर ई-विद्या वाहिनी में अपलोड करने में विफल रहा। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने कहा कि अगर 5 फरवरी तक आंकड़ों का ऑनलाइन अपडेट विद्यालयों के द्वारा नहीं किया जाता है तो विभाग उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा।

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