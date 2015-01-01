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खाद्य विभाग अलर्ट:मिठाई दुकानों में छापेमारी कर प्रशासन ने एकत्र किया सैंपल

जामताड़ा4 घंटे पहले
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त्योहारों के इस मौसम में मिलावटी खाद्य पदार्थ से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन व खाद्य विभाग सजग हो गया है। गुरूवार को अधिकारियों ने मिठाई दुकानों की जांच किया। मिहिजाम शहर के मुख्य बाजार स्टेशन रोड की मिठाई दुकानों में जांच अभियान चला कर विभिन्न प्रकार की मिठाई का नमूना संग्रह किया गया। दुकान संचालकों को मिठाइयों के लिए कहां से दूध, खोवा आदि की आपूर्ति हो रही है, इसकी भी जानकारी विभाग को देने का निर्देश दिया गया।

यानी दूसरे शहरों व राज्यों से आने वाली मिठाई, खोया, दूध के स्त्रोत की पूरी जानकारी दुकानदारों को देनी होगी। जांच कर रहे खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम ने बताया कि एसडीओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए जांच की जा रही है। ताकि दुकानदार रंग का इस्तेमाल मिठाइयों में न करें। यहां तक कि मिठाइयों में चमकीला कागज के इस्तेमाल की भी जांच की जाएगी।

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