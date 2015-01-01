पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हाई वोल्टेज ड्रामा:नगर भवन को प्रशासन ने किया सील

जामताड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सुबह 10 से 3 बजे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, स्वीकृति नहीं हाेने पर नपं काे चाबी वापस करेगा जेबीसी

नगर भवन को जेबीसी उच्च विद्यालय को देने का विरोध जारी है। पुराने नगर भवन जामताड़ा को प्रशासन ने शनिवार को सील कर दिया। साथ ही नपं को नवंबर माह तक सरकार को दिए गए पुुनर्विचार आवेदन की स्वीकृति का आदेश लाने के लिए समय दिया। पुुनर्विचार आवेदन स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में नगर भवन की चाबी जेबीसी उच्च विद्यालय प्रबंधन को दे दिया जाएगा। यदि सरकार के स्तर पर से नपं के आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है तो नपं प्रबंधन को नगर भवन की चाबी वापस कर दिया जाएगा।

इस बीच किसी भी पक्ष को नगर भवन परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह सहमति उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज, पुलिस अधीक्षक दीपक सिन्हा व पूर्व नपं अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल के बीच वार्ता के बाद हुई। इससे पूर्व नगर भवन में सुबह दस बजे से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नपं के सफाईकर्मी के अलावे अध्यक्ष नपं रीना कुमारी के अलावे सभी पार्षद नगर भवन परिसर में धरना पर बैठ गए। इस दौरान सफाईकर्मी प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। 11 बजे के लगभग सीओ असीम बाड़ा व सीओ आशुतोष प्रसाद, थाना प्रभारी महिला और पुरूष बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने नगर भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें