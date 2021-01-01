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केस दर्ज:साइबर आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • यह प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार झा ने दर्ज कराया

साइबर आरोपी सलमान अंसारी की जमानत याचिका प्रथम जिला जज कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से खारिज कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना में कांड संख्या 66/20 दर्ज है।

यह प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार झा ने दर्ज कराया है। दर्ज मामले में कहा गया है कि घटना के दिन सूचक वाहन निरीक्षण कर रहे थे। इसी क्रम में एक होंडा अमेज कार सहजपुर की ओर आते दिखा तो उसे रोक कर जब आरोपी से कागजात वगैरह जांच करने लगे।

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