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अभियान:वाहन जांच में ऑन द स्पॉट कटा कई लोगों का चालान

जामताड़ा5 घंटे पहले
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  • इस दौरान दर्जनों वाहन चालक पुलिस को देखकर बाय-बाय होकर निकल गए

सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर में वाहन जांच अभियान जारी है। बुधवार को जामताड़ा थाना के समीप परिवहन विभाग की टीम एमवीआई नागेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिसमें इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों आने जाने वाले, बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोक रोक कर थाना लाया गया। जहां थाना परिसर में ऑन द स्पॉट चालान का रसीद थमाई गई एवं जुर्माना वसूला गया।

हालांकि इस दौरान दर्जनों वाहन चालक पुलिस को देखकर बाय-बाय होकर निकल गए। जामताड़ा थाना के पास शाम 4 बजे से 5 तक वाहन जांच चलाया गया। इस दौरान एमवीआई ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं सड़क हादसे पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क सुरक्षा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करते है। फिर भी लोग जान को जोखिम में डालकर वाहन चलाते है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है 17 फरवरी तक जारी रहेगी।

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