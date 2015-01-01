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बाजार गुलजार:धनतेरस पर बाजारों में उमड़े ग्राहक, 25 करोड़ का हुआ कारोबार

जामताड़ा4 घंटे पहले
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  • कोई बाइक तो कोई इलेक्ट्रानिक्स उपकरण खरीदता दिखा, दीपावली के सामान भी खूब बिके

धनतेरस के मौके पर गुरुवार को जिले के बाजारों में काफी रौनक रहा। विशेष तौर पर बर्तन बाजार व ज्वेलर्स की दुकानों में खरीददारी का दौर अधिक रहा। सुख, समृद्धि के प्रतीक पर्व की छटा देखते ही बन रही थी। गरीब, अमीर सब अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी करते नजर आए। दिन में 11 बजते-बजते ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के आगे वाहन निकलने की गुंजाइश बहुत कम थी।

बाजार रोड जाम की जद में आ गया, जिधर देखो, उधर ही भीड़। कुछ न कुछ खरीददारी मुख्य बाजार से लेकर चौक चौराहों तक होती रही। ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी कारोबार सबसे ऊंचाई पर रहा। लोगों ने चांदी के सिक्के, गिलास, पूजा की थाल की खरीदारी की। व्यवसायियों के अनुमान के मुताबिक सभी सेक्टर को मिलाकर करीब 25 करोड़ का कारोबार हुआ है।

सोना-चांदी के बाजार में रही तेजी

धनतेरस पर बर्तनों के साथ लोगों ने सोने व चांदी के आभूषणों की खरीदारी भी की। दुकानों में लक्ष्मी व गणेश भगवान की चांदी की मूर्ति व सिक्कों की खूब मांग हो रही है। अलंकर ज्वैलर्स के मालिक मोहन जायसवाल ने बताया कि लोग अपने बजट के हिसाब से मांग कर रहे हैं। ज्यादा महंगे सामान की मांग नहीं हो रही, त्योहार पर शगुन के तौर पर हल्की-हल्की चीजें ही खरीद रहे हैं। हमारे पास हर बजट के सिक्के व लक्ष्मी, गणेश भगवान की मूर्तियां है।

चांदी के सिक्के 5 ग्राम 300 रुपये से 100 ग्राम 6 हजार रुपये तक बिक रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मी, गणेश भगवान की चांदी की मूर्ति 12 ग्राम 700 से 20 ग्राम 1300 रुपये व एक किलो 60 हजार रुपये तक में उपलब्ध है, लेकिन बिक्री ज्यादातर 20 ग्राम तक की मूर्तियों की हो रही है। वहीं, सोने में लोग अंगूठियां, कानों के टॉप्स आदि ले रहे हैं। धनतेरस के त्योहार पर झाडू खरीदना शुभ माना जाता है। इसके चलते लगभग सभी लोग झाड़ू जरूर खरीदते हैं।

जो लोग खरीदारी करने आए थे लगभग हर हाथ में झाड़ू जरूर दिखाई दे रही थी। सुबह से शाम तक झाड़ू की दुकानों पर भीड़ लगी रही। कई दुकानों में तो समय से पहले ही माल खत्म हो गया। दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि उम्मीद नहीं थी कि त्योहार वाले दिन इतनी जल्दी माल बिक जाएगा। व्यवसायियों की मानें तो सोना-चांदी के बाजार में तेजी रही।

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