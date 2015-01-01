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उत्साह:सुपायडीह में महिलाओं के साथ डीसी ने की धनकटनी

जामताड़ा4 घंटे पहले
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धनकटनी के दौरान किसानों के साथ खेत में उपायुक्त।
  • जिले में धान की खरीदी काे लेकर डीसी ने की समीक्षा
  • डीसी फैज अक अहमद मुमताज खेतों में पहुंचे और किसानों से की बात

डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने फसल कटनी प्रयोग के तहत सदर प्रखंड के सुपायडीह पंचायत में निचली भूमि पर धान कटनी कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर महिला किसानों संग उपायुक्त ने धनकटनी किया। इस दौरान महिला किसान काफी उत्साहित दिखीं। डीसी की मौजूदगी में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा खेत की मापी की गई।

मौके पर उपायुक्त ने कहा कि फसल कटनी प्रयोग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु किया जाता है। जिसमें कृषि वर्ष के चार मौसम में उत्पादित फसलों का कटनी प्रयोग होता है। जिसमें अभी अगहनी धान की कटाई हो रही है। इसके अनुसार अनाज का उत्पादन प्रति एकड़ कितना हुआ इसका आकलन जिलास्तर पर किया जा सकेगा।

फसल कटनी प्रयोग में कटनी किए गए फसलों का हरा वजन एवं 10 दिन बाद उसी फसल का सूखा वजन लिया जाता है। जिसमें विगत तीन वर्षों के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीमा का निर्धारण कर किसानों को उनके बीमा का लाभ दिया जाता है।

27 किसानों के बीच उन्नत किस्म की सरसों के बीज का वितरण

वहीं कार्यक्रम के दौरान आत्मा जामताड़ा के सौजन्य से करीब 27 किसानों को उन्नत किस्म की सरसों के बीज का वितरण किया गया। उपायुक्त के द्वारा किसानों को बीज का वितरण किया गया। मौके पर ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि ट्रांसफार्मर के जले होने के कारण काफी कठिनाई हो रही है जिस पर उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल को तुरंत ट्रांसफार्मर बदलने का निर्देश दिया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र लाल, सहित अन्य उपस्थित थे।

निर्धारित 10×5 मीटर में क्राॅप कटिंग में 33 किलो 500 ग्राम हरा धान हुआ प्राप्त

सुपायडीह पंचायत के सुपायडीह गांव में निचली जमीन पर निर्धारित 10×5 मीटर में पूरे क्राॅप कटिंग के उपरांत वजन करने में 33 किलो 500 ग्राम हरा धान प्राप्त हुआ। बताया कि पुनः इसी धान का 10 दिन बाद होगा सुखा वजन, जिससे जिला स्तर पर कुल धान उत्पादन का दर निर्धारण किया जाएगा। वहीं जानकारी दी गई कि यह कार्यक्रम 01 नवम्बर से 25 नवम्बर 2020 तक चलेगा।

जिसमें प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी कम से कम 06 क्राॅप कटिंग प्रयोग उनकी मौजूदगी में किया जाना है। बताया गया कि फसल कटनी का दायित्व अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहायक प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जनसेवक, पंचायत सचिव आदि को सौंपा गया है। चयनित प्लाॅट पर फसल का जांच कर किसान से मिलने के बाद समय एवं तारीख निर्धारित कर फसल कटनी का प्रयोग किया जाता है।

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