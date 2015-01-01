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ई गवर्नेंस सोसाइटी की बैठक:135 केंद्रों पर चल रहा है डिजिटल साक्षरता अभियान

जामताड़ा4 घंटे पहले
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ई-गवर्नेंस की बैठक में शामिल पदाधिकारी।
  • 51196 छात्रों में 51178 ने प्राप्त किया प्रशिक्षण, 27699 छात्र हुए उत्तीर्ण

ई गवर्नेंस सोसाइटी की बैठक गुरूवार को समाहरणालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने किया। बैठक में डीसी ने कॉमन सर्विस सेंटर, झारनेट 2.0, भारत नेट फेज-II, झार सेवा, आधार सहित अन्य विषयों पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी प्रज्ञा केंद्र), झारनेट 2.0, भारत नेट फेज-II, झार सेवा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सहित अन्य विषयों पर चर्चा किया गया।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों व संबंधित को निर्देश दिया कि सभी प्रखंड पंचायत भवनों में इंटरनेट कनेक्शन जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने सभी पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों के संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 135 केंद्रों से चलाया जा रहा है।

जिसमें 51196 छात्रों का पंजीकरण करते हुए 51178 छात्रों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है जिसमें 27699 छात्र उत्तीर्ण हुए है। भारत नेट फे-2 प्रोजेक्ट व झारनेट-2.0 आदि से जिला में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी लिया। साथ ही संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। डीसी ने निर्देश दिया गया कि जिसका आधार कार्ड नहीं बना है, उसका आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित करेंगे।

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